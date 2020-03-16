Suriyeli firari albay, ABD'nin İdlib'e militan gönderdiğini söyledi

Suriye ordusu yetkilileri, tutuklu bulunan firari albay Sultan Aid Abdullah Soud’un verdiği röportajı Rus gazetecilere iletti.

Soud, sorgusunda Magavir el-Saura grubuna katıldığını ve ABD uzmanları tarafından yıkıcı faaliyetler eğitimi aldığını itiraf etti. Soud, ABD askerleri tarafından göreve gönderildiklerini söyledi.

Son zamanlarda El Tanf bölgesindeki militan sayısında bir azalma olduğunu belirten Soud, şunları söyledi:

"Amerikalı uzmanların eğitiminden sonra, başta petrol sahaları ve hükümet tarafından kontrol edilen altyapı tesislerinde sabotajlar yapmak, insanları korkutmak ve zarar vermek için doğuya, Fırat'a, gönderildiler. ABD tarafında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ancak, bize, eğer daha fazlasını elde etmek istiyorsak, 55 kilometrelik alanın dışında operasyonlar yapmamız gerektiğini söylediler. Militanların bir bölümü Haseke, diğerleri de İdlib’e gönderildi."