‘Petrol fiyatlarındaki çöküş, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötüsü’

TKB Investment Partners Yatırım Müdürü Vladimir Tsuprov, Sputnik’e açıklamasında, “Petrol, 25 doların altına ve hatta 20 doların altına düşebilir. Bu, emsali görülmemiş bir olay, arz-talep dengesizliği. Muhtemelen 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana böyle bir şey yaşanmamıştı” dedi.

Kuzey Denizi Brent ham petrol varil fiyatı geçen Çarşamba günü 25 doların altına düşerek 12 Mayıs 2003’ten beri en düşük fiyatı görmüştü.