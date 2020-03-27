Schengen anlaşmalarının hüzün dolu yıldönümü

Ancak bugün itibariyle AB ülkelerinin koronavirüse karşı aldığı karantina önlemleri nedeniyle ülkeler arasındaki sınırlar yine kapatılmış durumda.

Avrupa ülkelerinde koronavirüsle ilgili durumun “hoş olmayan bir eğilim” kazandığını dile getiren Çekya Sağlık Bakan Yardımcısı Roman Prymula, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırlarının 2 yıl boyunca kapalı kalabileceğini belirtti.

Sputnik'in sorularını yanıtlayan Asya-Türkiye-Avrupa (ATA) Platformu Direktörü Doç. Dr. Volkan Özdemir'e göre ise sağlık krizi, AB üyelerini ulusal çıkarları uğruna birbirine saldırır hale getirdi; iktisadi yapısı gibi birliğin geleceğinden de söz etmek artık zor.