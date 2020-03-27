Sevdikleriniz için evde kalın

Pandemi koşullarında, sadece kişisel hijyen ve kendini izole etmek gibi temel ihtiyati tedbirler etkili oluyor. Bu yüzden evde kalarak birçok insanın hayatını kurtarabiliriz.

RIA Novosti ve Sputnik’in dünya genelindeki temsilcilikleri kademeli olarak uzaktan çalışma moduna geçti.

Kendimizi izole etmek güvenli ve doğru bir hareket; bizi ve sevdiklerimizi virüsün daha da yayılmasına karşı koruyor. Logolarımızdaki 'ev' grafiği de bunu simgeliyor.

Bu, hep öyle kalmayacak. Bu, virüsün yayılmasına karşı yanıtımız ve her birimize pandemiye karşı mücadelede aktif duruş sergileme yönünde çağrımızdır. Siz evinizde kalın, biz size en son olaylar ve hastalığa karşı korunma yöntemleriyle ilgili güncel bilgiler sağlayacağız.

Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun!