İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ekonomik ve tıbbi terör uyguluyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus Kommersant gazetesi için yazdığı makalede “Avrupalı tıbbi ekipman üreticileri, Amerikan tehditleri yüzünden İran ile ticaret yapmıyor ve tıbbi ürünler satmıyor. ABD’nin yaptırımları meşru ticareti de kapsıyor. Bununla birlikte ilaç, tıbbi ekipman ve insani malzemelerin satışına uygulanan yasakla ilgili Amerikan yetkililerin son olarak dile getirdiği ön koşullar, İran’da Kovid-19’un yayılmasına karşı mücadele çabalarında ciddi engeller oluşturuyor. Böylelikle ABD’nin İran’a karşı ekonomik ve tıbbi terör uygulaması çeşitli biçimler aldı” ifadesini kullandı.

Bankacılık ve finans sektörlerindeki yaptırımların insani amaçlarla ürün alımına darbe vurduğunu, farklı ülkelerdeki bankaların yaptırım tehdidi yüzünden İran ile işlem yapmaktan uzak durduğunu dile getiren Zarif, “ABD yönetiminin geniş çaplı yaptırımları bağlamında İran finansal kaynakların gayri meşru olarak engellenmesi nedeniyle ilaçlara ve tıbbi ekipmana erişim imkansız hale geliyor. Bu da insani felakete yol açıyor” dedi.