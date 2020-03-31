Çin'de Kovid-19 hastalarının yüzde 93'ü iyileşti

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komitesi’nin açıklamasında, ‘ülkenin 31 eyaletinden 81 bin 518 doğrulanmış yeni tip koronavirüs vakasına dair bilgiler alındı. Bunlardan 2 bin 161’i şu an itibariyle tedavi edilmekte (528’inin durumu ağır), 76 bin 52’si taburcu edilmiş, 3 bin 305’i ölmüştür’ ifadesine yer verildi. Bu sayılara göre taburcu edilenlerin oranı yaklaşık yüzde 93.3.

Yeni vakalar tamamen yurt dışı kaynaklı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede 48 yeni vakanın tespit edildiği bilgisi verildi. Açıklamada, vakaların tamamının yurt dışından geldiği kaydedildi.