ABD Dışişleri’nden vatandaşlara ‘tuvalet kâğıdını ölçülü kullanın’ çağrısı

Ortagus, Twitter hesabından paylaştığı ve Dışişleri Bakanlığı doktorunun standart öneriler dile getirdiği kısa videonun sonunda, “Amerika, tuvalet kâğıdını kullanırken ölçülü ol!” dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, koronavirüs salgını bağlamında ülke vatandaşlarını tuvalet kâğıdını ölçülü kullanmaya çağırdı.
Ortagus, Twitter hesabından paylaştığı ve Dışişleri Bakanlığı doktorunun standart öneriler dile getirdiği kısa videonun sonunda, “Amerika, tuvalet kâğıdını kullanırken ölçülü ol!” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, salgın yeni başladığında Kovid-19’un taşıdığı olası tehditle ilgili gerçeği bilinçli olarak sakladığını itiraf etti.
Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komitesi, ülkede 81 bin 518 doğrulanmış yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiği, 76 bin 52'si taburcu edildiğini bildirdi. Taburcu edilenlerin sayısı oranı yüzde 93.
ABD’nin koronavirüsle mücadele eden İran’a karşı ekonomik ve tıbbi terör uyguladığını kaydeden Dışişleri Bakanı Zarif, yaptırımların ülkeyi insani felakete sürüklediğini belirtti.
Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı, 23 dolar ile Kasım 2002'den bu yanaki en düşük seviyeye geriledi.
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