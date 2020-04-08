'ABD diğer gezegenleri saldırganca ele geçirmeye çalışıyor'

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzaydaki su ve maden kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanımına izin veren kararnameyi imzalamasına tepki gösteren Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Washington'ın diğer gezegenleri ele geçirmek için bir temel hazırladığını ifade etti.

Diğer gezegenleri ele geçirme girişimlerinin ülkeleri verimli işbirliğine teşvik edemeyeceği belirten Roscosmos Genel Müdür Yardımcısı Sergey Savelyev, "Uzaya el koyma girişimleri ve diğer gezegenlerin topraklarını ele geçirmeye yönelik saldırgan planlar, ülkeleri verimli bir işbirliği yapmaya yöneltemez" dedi.

'Uzay Kaynaklarını Çıkarılması ve Kullanılmasına Yönelik Uluslararası Desteği Teşvik' başlığını taşıyan 6 Nisan tarihli Başkanlık Kararnamesi, Ay ve diğer gök cisimlerinde bulunan su ve madenlerden özel uzay girişim ve araştırmalarını desteklemek üzere faydalanılabilmesini öngörüyor.