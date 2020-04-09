Bloomberg: OPEC petrol üretimini azaltmak için farklı seçenekler arıyor

OPEC'in analizine göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde küresel akaryakıt talebi günde 11.9 milyon varil azalacak.
Bloomberg, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) OPEC+ toplantısı öncesinde petrol üretimini azaltmak için çeşitli seçeneklerin bir analizini hazırladığını ve seçeneklerden birinin yıl sonuna kadar üretimin günde 10 milyon varil azaltılmasını öngördüğünü yazdı.
OPEC'in analizine göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde küresel akaryakıt talebi günde 11.9 milyon varil azalacak.
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