Avrupa ülkelerinin İran’a tıbbi yardım göndermesi Trump’ı ‘bozmuyor’

Bloomberg, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) OPEC+ toplantısı öncesinde petrol üretimini azaltmak için çeşitli seçeneklerin bir analizini hazırladığını ve seçeneklerden birinin yıl sonuna kadar üretimin günde 10 milyon varil azaltılmasını öngördüğünü yazdı.