Arap Birliği: İsrail koronavirüs salgınını Filistin topraklarını ilhak için kullanıyor

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını Filistin topraklarını ilhak etmeyi sürdürmek ve Yahudi yerleşim birimleri inşaatlarını genişletmek için kullandığını belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, İngiltere, Almanya, Çin, Rusya, ABD, Fransa dışişleri bakanları dahil olmak üzere birçok dünya liderine yolladığı mesajda Filistin topraklarındaki mevcut durumu tarif etti ve onun nasıl bir tehlike barındırdığını anlattı.

Gayt, ‘İsrail liderlerinin ve özellikle Likud Partisi’nden olanların, Kovid-19 pandemisi ile mücadelede küresel boyuttaki olağanüstü halleri, özellikle Doğu Kudüs çevresinde ve Ürdün Nehri vadisinde yerleşim birimlerini genişletmek için kullanmaya yönelik tehlikeli ve net meyilleri’ konusunda uyardı.

Arap Birliği Genel Sekreteri ayrıca pandemiden önce de ekonomik zorluklarla karşılaşan Filistinlilerin şimdi daha ciddi meydan okumalara karşı koymak zorunda kaldıklarını vurguladı.