İngiltere’de sağlık çalışanlarına ‘Harry Potter’ otobüsleri ile ulaşım hizmeti

Independent gazetesinin aktardığına göre normal şartlarda turistler için Harry Potter Stüdyo turlarını gerçekleştiren otobüsler bundan böyle Hertfordshire kontluğundaki İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarına servis hizmeti sunacak.
İngiliz medyası, normal şartlarda turistler için Harry Potter Stüdyo turlarını (Warner Bros. Tour Studio London) gerçekleştiren otobüslerin bundan böyle Hertfordshire kontluğundaki İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarına servis hizmeti sunacaklarını yazdı.
Independent gazetesinin aktardığına göre normal şartlarda turistler için Harry Potter Stüdyo turlarını gerçekleştiren otobüsler bundan böyle Hertfordshire kontluğundaki İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarına servis hizmeti sunacak.
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