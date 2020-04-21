ABD'de petrol fiyatları ilk kez sıfırın altına düştü

Koronavirüs küresel ekonomiyi durma noktasına getirir, milyonlarca kişiyi işsiz bırakır ve şirketlerin yüz milyarlarca dolar değer kaybetmesine yol açarken, bugün petrol fiyatı hem 1980'lerden beri en düşük düzeyi hem de 21. yüzyılın en düşük düzeyini gördü.