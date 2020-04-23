‘ABD, Suudi Arabistan’dan petrol ithalatını keserse, petro-dolar sistemi çöker’

Petrolde görülen tarihi düşüşü ve bu çöküşün sonuçlarını Sputnik’e anlatan ekonomi yazarı Recep Erçin, Trump'ın olası Suudi Arabistan'dan petrol ithalatını yasaklama kararının ABD hegemonyasına hizmet eden petro-dolar sisteminin resmiyette de iflasının ilanı olacağını söyledi.

Sputnik'e konuşan Recep Erçin, 'Peki ABD Enerji Bakanı Brouillette’in Trump'ın Suudi Arabistan’dan petrol ithalatının yasaklanması seçeneğini göz önünde bulundurduğu sözleri nasıl yorumlanmalı?' sorusuna bu şekilde cevap verdi:

“İddialı bir öngörü olacak ama ben bu kararın uygulanacağını sanmıyorum. Eğer bu yapılıyorsa ABD hegemonyasına hizmet eden petro-dolar sisteminin resmiyette de iflasının ilanı olur''.