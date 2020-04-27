ABD'li yetkililer: Trump o kadar çok çalışıyor ki bazen öğle yemeği dahi yiyemiyor

Beyaz Saray yetkilileri koronavirüs salgını nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ın çok çalıştığını, bu nedenle bazı zamanlar öğle yemeği dahi yiyemediğini söyledi.

New York Post’a konuşan ABD’li yetkililer, Trump’ın gününü televizyon izleyerek ve kızartma yiyerek geçirdiği iddialarını yalanladı ve salgın sırasında başkanın gün boyu çalışıp iş nedeniyle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Trump’ın son zamanlarda kendisine sabah 3:19’da dahi telefon açtığını belirten Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Meadows, son beş haftadır onun 10 dakikadan fazla boş vakti kaldığını görmediğini ifade etti.

Meadows, görevi başındayken en çok ilgilendiği şeyin Trump’ın yemek yiyebilmek için biraz vakit bulmasını sağlamak olduğunu da ekledi.

Bir başka Beyaz Saray yetkilisi de Trump’ın bazı zamanlar öğle yemeği yiyemediğini belirtti.

Kaynak, “Öğle yemeğinin düşünülemediği anlar var. Çoğunlukla vakit yok ya da yemek için sadece 10 dakika ayrılabiliyor” dedi.