'ABD, İran’a karşı ‘medya terörü’ uyguluyor'

İran Anayasayı Koruma Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kethüdai, ABD Hazine Bakanlığı’nı, İran medyasının internet sitelerinin alan adlarını kapatmakla suçladı ve bu eylemi “medya terörü” olarak nitelendirdi.

Kethüdai, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ABD rejimi için ifade özgürlüğü, diğer ülkelerin medyalarını engellemek anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

Kethüdai, “Amerika rejimi, insanlara suikast yapma ve yaptırımlar aracılığı ile uyguladığı ekonomik teröre ilaveten şimdi de medya terörü ile uğraşıyor ve İran’ın medya organlarının internet sitelerinin alan adlarını kapatarak terör karnesini daha da kabartıyor” diye ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın İngilizce yayın yapan Iran Daily, Arapça yayın yapan Al-Vefagh, spor haberlerini yapan İran Varzesh ve sağlık portalı olan Sepid gibi popüler sitelerin alan adlarını engelledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin bu eyleminin, “fikir ve ifade özgürlüğünün ağır bir ihlali” olduğunu açıkladı.