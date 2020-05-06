Pentagon şefi: ABD’nin Venezüella’daki olaylarla alakası yok

Basın mensuplarına konuya ilişkin değerlendirme yapan Esper, ABD’nin Venezüella’daki darbe girişimi ile herhangi bir alakası bulunmadığını ifade etti.

Esper, “ABD hükümetinin Venezüella’da son birkaç gündür olup bitenlerle herhangi bir alakası bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Venezüella İçiçleri Bakanı Nestor Reverol, bir grup paralı askerin, başkent Caracas’ın kuzeyindeki La Guaira limanından ülkeye girmeye çalışırken tespit edildiğini açıklamıştı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, La Guaira limanından ülkeye sızmaya çalışırken yakalanan ağır silahlı paralı askerlerin kendisine suikasta hazırlandığını söylemişti.