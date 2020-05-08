ABD Senatosu, Trump’ın, İran’a karşı savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya getirdiği vetoyu iptal edemedi

Vetonun iptal edilmesi için senatörlerin üçte ikisinin oyuna ihtiyacı vardı, ancak tasarıyı destekleyenler ve karşı çıkanlar neredeyse eşit oy topladı.

Vetonun iptal edilmesini 49 senatör desteklerken, 44 senatör karşı çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik savaş yetkilerini 'Kongrenin onayı olmaksızın' kullanmasını engelleyen karar tasarısını veto etmişti.

Trump yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasa tasarısını veto ettiğini duyurarak, "Bu, Demokratlar'ın Cumhuriyetçiler'i bölerek 3 Kasım'daki seçimleri kazanma stratejilerinin bir parçası olarak sunulmuş çok utanç verici bir tasarı." değerlendirmesinde bulunmuştu.