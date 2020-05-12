'Norveçliler Rusya'nın ABD radarına vereceği karşılıktan endişe ediyor'

Norveç ordusu, ülkenin kuzeyindeki Vardo kentinde bulunan Globus radar sistemini ABD'nin sağladığı yeni ekipmanları kurarak modernize ediyor. Kent sakinlerinin, Rusya'nın buna vereceği karşılıktan endişe ettiği belirtiliyor.

Vardo Belediye Başkanı Orjan Jensen, "Radar, Rusya'nın gözüne çomak sokmak anlamına geliyor. Gerilim kesinlikle tırmanacak" diye konuştu.

Vardolu Asle Christiansen de, "Bu radar, tüm halkımız için sadece tehdit oluşturuyor. Tüm olan bitenlere bakıyorsun ve hayal kırıklığına uğruyorsun" dedi.