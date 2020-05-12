Petrol fiyatlarında, piyasaların istikrara kavuşması beklentisiyle yükseliş hızlandı

Tüccarlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerinin üretimine ilişkin haberleri yakından takip ediyor. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), petrol üretiminde ek kesintiye gideceklerini duyurdu. Suudi Arabistan günde 1 milyon, Kuveyt 80 bin, BAE de 100 bin ek kesinti yapacak.