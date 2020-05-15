Trump'tan Çin'le tüm ilişkileri kesme tehdidi

Koronavirüs pandemisinden sorumlu tuttuğu Çin'le tüm ilişkileri kesip 500 milyar dolarlık ithalattan tasarruf etme fikrini ortaya atan ABD Başkanı, şu sıra Çin Devlet Başkanı ile konuşmak istemediğini de söyledi.

Yeni tip koronavirüsten 'Çinli' diye söz edip çıkmasından ve yayılmasından Çin'i sorumlu tutan ve Pekin'e bedel ödetme tehditleri savuran ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Çin'le ticaret anlaşmasına gölge düştüğünü dile getirdi.

Fox Business'e verdiği mülakatta koronavirüs pandemisiyle ilgili "Çin'den çok hayal kırıklığına uğradım. Bunun olmasına asla izin vermemeliydiler" diyen Trump, bazı Cumhuriyetçi senatörlerin kuantum bilgisayarları ve yapay zeka gibi ulusal güvenlikle ilgili alanlarda eğitim almak için başvuran Çinli öğrencilere vize verilmemesi önerisini ise şöyle değerlendirdi:

"Yapabileceğimiz çok şey var. Birçok adım atabilirdik. Tüm ilişkiyi kesebilirdik."

"Kestik diyelim, ne olur? Tüm ilişkiyi kesersen 500 milyar dolar tasarruf edersin."

Çin'den diplomatik yanıt

ABD Başkanı Trump’ın, ticaret anlaşmasına gölge düştüğünü dile getirerek ‘tüm ilişkileri kesme’ tehdidinde bulunduğu Çin ‘diplomatik’ çözüm önerdi. Yapılan açıklamada, "Şu anda, Çin ve ABD salgına karşı işbirliğini güçlendirmeye devam etmeli, ekonomiyi yeniden canlandırmalı. Ancak bu ABD’nin Çin ile orta noktada buluşmasını gerektiriyor" denildi.