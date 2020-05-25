İran'a ait iki petrol tankeri ABD'nin müdahalesiyle karşılaşmadan Venezüella'ya ulaştı

İran'a ait 5 petrol tankerinden ilk ikisinin ABD'nin herhangi bir müdahale girişimiyle karşılaşmadan Venezüella kara sularına ulaştığı açıklandı.

Venezüella'ya ilk ulaşan petrol tankeri 'Fortune', ABD'nin herhangi bir müdahale girişimi ile karşılaşmadı.

'Fortune' tankerinin ardından ikinci tanker 'Forest' da bugün Venezüella'ya ulaştı.

Venezüella'ya gidecek toplam 5 tankerden kalan üçünün ise yolda olduğu biliniyor. Bu üç geminin isimleri ise 'Faxon', 'Petunia' ve 'Clavel' oldukları belirtildi.