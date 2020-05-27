Trump'tan sosyal medya şirketlerine kapatma tehdidi

Yaptığı bir paylaşımın Twitter tarafından 'yanıltıcı içerik' olarak tanımlanmasının ardından, şirketi 'ifade özgürlüğünü kısıtlamak' ve '2020 seçimlerine müdahale etmekle' suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de sosyal medya şirketleri için yeni düzenlemeler getirilebileceğini ya da tamamen kapatılabileceklerini söyledi.

ABD Başkanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda sosyal medya şirketlerine düzenlemeler getirilebileceğini ya da kapatılabileceklerini söyledi.

Trump yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarında muhafazakar seslerin nasıl bastırıldığını hissediyorlar. Bunun olmasına izin vermemek için onları güçlü bir şekilde düzenlemelere tabi tutabilir ya da kapatabiliriz. 2016'da da denemiş ancak başaramamışlardı" ifadelerini kullandı.