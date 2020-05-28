Lavrov: Batılı ülkeler, salgından zarar gören ülkelerin Rusya’dan yardım istemesini yasaklıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin koronavirüs salgınını kendilerine uygun olmayan hükümetleri cezalandırmak için kullandığını ve salgından zarar gören ülkeleri Rusya’dan yardım talep etmekten menettiklerini söyledi.

Global Times’a konuşan Lavrov, “Ülkeme yönelik absürd suçlamalar Rusya’nın insani ve tıbbi yardımları jeopolitik etkisini güçlendirmek için kullanmak istediğine kadar gitti. Durumun ne kadar zor olduğuna bakılmaksızın, Rusya’ya tıbbi-insani destek için başvurmaya yönelik, temel diplomatik kurallara aykırı, küçük düşürücü yasaklar dahi getirildi. Belli ki dile düşmüş Avrupa-Atlantik tipi dayanışma, sıradan onbinlerce insanın canı ve sağlığından daha değerli” ifadelerini kullandı.