Netanyahu: 'Trump Tepeleri' adlı yerleşim yerinin kurulması için gerekli adımları atmaya bugün başlıyoruz

Yaptığı bir paylaşımın Twitter tarafından 'yanıltıcı içerik' olarak tanımlanmasının ardından, şirketi 'ifade özgürlüğünü kısıtlamak' ve '2020 seçimlerine müdahale etmekle' suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu sefer de sosyal medya şirketleri için yeni düzenlemeler getirilebileceğini ya da tamamen kapatılabileceklerini söyledi.