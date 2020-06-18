Trump'tan Bolton'a: 'Savaş çıkarmak isteyen sıkıcı, huysuz bir aptal'

Kitabın basına yansıyan bölümlerinde bulunan kendisi hakkındaki '2020 seçimlerinde Çin'in desteğini aradığı ve Çin'in politikalarını desteklediği' iddialarını redderen Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Deli John Bolton'ın 'oldukça detaylı' (New York Times böyle yazdı) kitabı yalanlardan ve sahte hikâyelerden oluşuyor" dedi ve eski danışmanının kovulduğu güne kadar kendisi hakkında hep iyi konuştuğunu ifade etti. Trump, Bolton'un, "Sadece savaş çıkarmak isteyen sıkıcı, huysuz bir aptal" olduğunu ifade etti.

Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

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