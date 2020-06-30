ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu

Washington ile Ankara arasında S-400 nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkların ardından, ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den Senatör Whip John Thune, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda sistemlerin Türkiye’den satın alınmasını mümkün kılacak bir düzenleme teklif etti.

ABD’li Senatör Whip John Thune, Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlığı çözmek için, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda Türkiye’nin elindeki Rus S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasına olanak verecek bir değişiklik teklifi sundu. Düzenleme ile ABD ordusunun füze tedarik bütçesi kullanılarak sistemlerin alınması öngörülüyor.