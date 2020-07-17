ABD yönetimi, TikTok'a karşı önümüzdeki haftalarda harekete geçecek

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Çin menşeli TikTok ve WeChat gibi sosyal paylaşım uygulamarının ulusal güvenliğe oluşturdukları riskleri incelediklerini ve önümüzdeki haftalarda 'harekete geçmeyi' planladıklarını duyurdu.

Gazetecilere demeç veren Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, "TikTok, WeChat ve ulusal güvenlik açığı yaratma potansiyeli olan diğer uygulamalarla, özellikle yabancı bir düşman tarafından Amerikan vatandaşları hakkında bilgi toplanmasıyla ilgili olarak, ulusal güvenlik riskini göz önüne alan bir dizi yetkili bulunuyor" dedi.

Reuters'ın haberine göre, söz konusu uygulamalara karşı alınacak önleme ilişkin plan hakkında bilgi sahibi olmadığını söyleyen Meadows, önümüzdeki haftalarda bu yönde adım atılacağı bilgisini paylaştı.