Türkiye, S-400’lerin koruma teminatını yineledi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini koruma teminatını bir kez daha teyit etti.

SETA’nın Washington şubesinin düzenlediği bir panelde Türkiye ile ABD arasındaki savunma iş birliği konusunda değerlendirmelerde bulunan Demir, Rusya’nın kendi S-400 sistemlerinin verilerine ilişkin kaygılarını dile getirdiğini ve Türkiye’nin bu sistemleri korumayı vaat ettiğini belirtti.