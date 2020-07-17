'Twitter, insanların fikirlerini manipüle ediyor'

Motherboard portalı tarafından yayınlanan ekran görüntüleri, Twitter filtrelerinin her kullanıcıya uygulandığını gösterdi.

Sputnik’in konuyla ilgili görüşüne başvurduğu bilgisayar adli tıp laboratuvarı Grup-IB Başkan Yardımcısı Sergey Nikitin, bu işlevin manipülasyon için bir fırsat olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Gerçekten de Twitter çalışanlarının saldırıya uğramış yönetim panellerinin ekran görüntüleri bugün yayınlandı, bu sayede yayınları sansürleyebildikleri, arama sonuçlarında etiketleri düşürebildikleri ve yenilerini üstte görüntüleyebildikleri ortaya çıktı. Benzer yayınlar ve ekran görüntülerinin bir kısmı kaldırılmış olsa da, bu gerçekler, toplumun görüşlerinin manipüle edilmesinden şüphe duyulmasına ve Twitter'a karşı yeni bir soru dalgasının başlamasına neden oldu."