'Koronavirüs beşeriyete diz çöktürdü'

Dünyanın, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük durgunlukla karşı karşıya olduğunu ve yüz milyonlarca insanın daha aşırı yoksulluk sınırının altına düşebileceğini dile getiren Gutteres, "Gözümüzün önünde tarihi ölçekte bir açlık ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Guterres, "Dünya kargaşa içinde. Ekonomi serbest düşüş içinde. Salgın kırılganlığımızı gösterdi" açıklamasında bulundu.