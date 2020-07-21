'Zorlu müzakereler': AB liderleri, kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip koronavirün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euro’luk kurtarma programı ve 1 trilyon euro’nun üzerinde gelecekteki bütçe konusunda anlaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Başardık. Kurtarma paketi ve bütçe konusunda anlaşma sağladık. Bir sonraki 7 yıllık bütçe 1 trilyon 74 milyar euro olacak. Kurtarma paketine 750 milyar euro ayrılacak" dedi.

Cuma gününden beri zorlu müzakereler gerçekleştirildiğini belirten Michel, "Burada paradan daha fazlasını müzakere ettik. Anlaşma, Avrupa'yı geleceğe taşıyacak önemli anlardan bir tanesi" diye konuştu.