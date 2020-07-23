'ABD haydut devlete dönüştü'

Sputnik’e verdiği röportajda ''ABD kuşkusuz haydut bir devlete ve kanunları ihlal eden bir ülkeye dönüştü'' açıklamasında bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ''Mevcut ABD yönetiminin eylemleri, uluslararası toplumun çıkarlarına ve hatta ABD’nin kendi çıkarlarına aykırı. ABD’nin kendi halkı dahi hukuku çiğneyerek orta veya uzun vadede başarıya ulaşmanın mümkün olmadığı sonucuna vardı'' diye konuştu.