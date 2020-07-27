'Rusya’nın G7’ye dönmesine karşıyız'

Rheinische Post’a konuşan Heiko Maas, Moskova’nın G7’de olmasına karşı olduklarını ifade etti. Maas, “Rusya’nın G7’den çıkarılmasının sebebi Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki müdahalesiydi. Bu konu çözülmeden, bu anlamda bir şans görmüyorum” dedi.