İran'dan sahte ABD uçak gemisiyle gövde gösterisi

Uydu görüntülerine yansıyan 200 metrelik uçak gemisi maketinin daha önce olduğu gibi İran Devrim Muhafızlarının deniz tatbikatında kullanılması bekleniyor.
İran, petrol ticareti açısından stratejik öneme haiz Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Boğazı'nın önüne sahte ABD uçak gemisi çekti.
Uydu görüntülerine yansıyan 200 metrelik uçak gemisi maketinin daha önce olduğu gibi İran Devrim Muhafızlarının deniz tatbikatında kullanılması bekleniyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Rusya’nın Kırım nedeniyle G7’ye dönmesine karşı olduğunu söyledi.
Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.
ABD’nin kendilerinden Houston’daki başkonsolosluğu kapatmasını talep ettiğini açıklayan Çin, bu kararı sert bir şekilde kınadıklarını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Sputnik’e verdiği röportajda ABD’nin nükleer anlaşmadan çekildikten sonra haydut devlete dönüştüğünü söyledi.
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