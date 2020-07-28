'Artık Türkiye'ye Suriye savaşında kullanabileceği silah satmıyoruz'

Dışişleri Bakanı Maas, "Türkiye artık Almanya'dan Suriye savaşında kullanabileceği silah alamıyor. Artık sadece deniz kuvvetlerinde kullanılan silah veriyoruz" dedi.

"Türkiye'nin Suriye'de yaptığı bizim için kabul edilmezdir. Dolayısıyla Almanya'nın silah ihraç etmesi için Türkiye'nin yaptığı çok sayıda başvuruyu artık kabul etmemekteyiz" diye devam eden Maas, muhalefetin Türkiye'ye tümden silah ambargosu taleplerine karşı "Bu bir NATO müttefikine karşı atılmış çok ileri bir adımdır" yanıtını verdi.