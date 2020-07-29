Polonya, Rusya sınırına F-35 yerleştirmekten vazgeçti

Polonyalı yetkililer, Rusya'nın F-35’lerin radar ve kızılötesi özelliklerini ele geçirebileceği korkusuyla ülkenin doğusuna beşinci nesil savaş uçaklarını yerleştirmekten vazgeçti.
Polonya, beşinci nesil F-35 Lightning II savaş uçaklarını, Kaliningrad sınırındaki Malbork şehri ve Belarus sınırı yakınındaki Minsk-Mazovetskiy’ye yerleştirme kararından vazgeçti.
Polonyalı yetkililer, Rusya'nın F-35’lerin radar ve kızılötesi özelliklerini ele geçirebileceği korkusuyla ülkenin doğusuna beşinci nesil savaş uçaklarını yerleştirmekten vazgeçti.
Bazı iPhone kullanıcılarından Instagram uygulamasının kendiliğinden telefonun ön kamerasını etkinleştirdiği yönünde şikayetler geldi.
Almanya'nın General Anzeiger gazetesine uzun bir mülakat veren Dışişleri Bakanı Heiko Maas, artık Türkiye'ye deniz kuvvetlerinde kullanılanlar hariç silah vermediklerini açıkladı.
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Rusya’nın Kırım nedeniyle G7’ye dönmesine karşı olduğunu söyledi.
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