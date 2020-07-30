'Almanya, Rusya'ya enerji için milyarlarca dolar ödüyor ve bizim onları Rusya'dan korumamız gerekiyor, bu da ne?'

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Almanya, Rusya'ya enerji için her yıl milyarlarca dolar ödüyor ve bizim onları Rusya'dan korumamız gerekiyor. Bu da ne demek oluyor? Ayrıca Almanya NATO’ya ödemesi gereken yüzde 2’lik harcamayı yapmakta çok ihmalkar. Bu nedenle bazı askerlerimizi Almanya dışına taşıyoruz” ifadelerini kullandı.