Danimarkalı gazeteci Rus süper silahını değerlendirdi: NATO savunmasız

Danimarkalı gazeteci Emil Rottböll, Kuzey Atlantik İttifakı'nın Arktik bölgede Rusya'nın hipersonik silahlarına karşı koyacak bir silahı olmadığını belirtti.

Kopenhag merkezli Berlingske gazetesinde görevli Emil Rottböll, NATO'nun Kuzey Kutup bölgesinde Rusya’nın hipersonik silahlarında karşı koyacak hiçbir şeyi olmadığını ifade etti.

ABD’nin Grönland’daki Thule Hava Üssü’nün genel olarak Rus yapımı Kinjal füzelerine karşı ‘kesinlikle savunmasız’ olduğuna dikkat çeken Rottböll, durumu şöyle özetledi:

“Rus yapımı yeni Kinjal füzesinin ne kadar uzağa uçtuğundan emin değiliz, ancak şu kesin biliniyor ki bu füze hızı, isabet doğruluğu ve en az bin kilometrelik menzili ile Arktik bölgedeki güç dengesini değiştiriyor.”

Arktik bölgenin ‘Rusya için sembolik bir öneme sahip olduğu’ belirtilen yazıda, durumun ‘kontrolden çıkabileceği’ vurgulandı:

“Bu nedenle Batı’nın, Rusya’yı alarma geçirecek bir şey yapma riski büyük. Örneğin ABD, Rusya’nın kendi iç sularının söz konusu olmadığını göstermek için gerçekten Kuzey Deniz Yolu’na askeri gemiler göndermeye başlayabilir.”