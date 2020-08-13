ABD Kongresi, S-400 yüzünden 2 yıldır Türkiye'ye silah satışlarını engelliyor

ABD Kongresi'nin birkaç üyesinin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması nedeniyle yaklaşık 2 yıldır Ankara'ya tüm büyük silah satışlarını engellediği bildirildi.

Defense News portalının haberine göre ABD'de birkaç Kongre üyesi, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alan Türkiye’ye tüm büyük silah satışlarına yaklaşık 2 yıldır engel oluyor.

Tam olarak kaç anlaşmanın dondurulduğu belli olmadığı ifade edilirken aralarından en az ikisinin 'büyük' olarak gösterildiği kaydedildi. Bu 'büyük' anlaşmalardan biri, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu, diğeri Türkiye'nin Pakistan'a 1.5 milyar dolarlık savaş helikopteri satışının tamamlanması için gereken ABD yapımı motorlar için ihracat lisansları ile ilgiliydi.

Haberde, Kongre üyelerinin bu hareketi, ABD yönetiminin, 1975'teki Kıbrıs harekatından sonra Türkiye'ye 3 yıl boyunca uygulanan silah ambargosundan sonra 40 yıldır başvurmadığı Ankara’ya diplomatik baskı aracı olduğu kaydedildi.

Diğer yandan, ABD savunma sanayisi temsilcileri, bu durumun önümüzdeki yıl değişmemesi durumunda, iki ülke şirketleri arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğinden korkuyor.