ABD'li senatörler: Türkiye, gemilerini Doğu Akdeniz'den çıkarmazsa ekonomik yaptırım uygulanmalı

Demokrat ABD senatörleri Bob Menendez ile Chris Van Hollen, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yaptıkları çağrıda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini provokasyon olarak nitelendirerek yaptırım uygulama çağrısında bulundular.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Senatör Bob Menendez ile Devlet, Dış Operasyonlar ve İlgili Programlar Meclisi Alt Komitesi üyesi Chris Van Hollen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yazdıkları mektupla Türkiye'ye yaptırım talebinde bulundu.

Pompeo'un Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a yapacağı görüşme öncesinde gönderilen mektupta, Trump yönetiminden Türkiye'nin 'Gemilerini uluslararası sulardan çekmesi yönünde çağrıda bulunması' ve Pompeo'ya 'Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamak için AB ile birlikte çalışması' talebinde bulunuldu.