Fransa Cumhurbaşkanı Macron 3 hafta sonra yeniden Lübnan’ı ziyaret etti

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Suriye'de Rus ve ABD askerleri arasında yaşanan gerginliği ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile görüştü. Gerasimov'a göre, ABD askerleri Rus devriyesinin önünü kesmeye çalıştı ve buna cevaben Rus askerleri tarafından gerekli tedbirler alındı.