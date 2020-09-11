Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor

Ortodoks Yahudi topluluklarının ve partilerin taleplerine boyun eğen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu popülaritesini önemli ölçüde kaybetmeye başladı.

“Trafik ışıkları” planı, karantinanın yalnızca vaka sayısında en yüksek artışın gözlemlendiği bölgelerde uygulanmasını öngörüyordu. Bunlar, yoğunlukla Arapların ve Ortodoks Yahudilerin yaşadığı bölgeler oldu. Arap bölgeler karantina tedbirlerini oldukça sakin karşılarken Ortodoks Yahudiler katiyen karşı çıkıyor. Bunun sebebi de Yahudi takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana ve akabindeki 2 haftalık bayram silsilesi. Sonuç olarak plan yürürlüğe girmeden hükümet değişikliğe gitti ve “tehlikeli” bölgelerde sadece sokağa çıkma yasağı uyguladı.

Normal vatandaşlar ise bu tedbirlerden son derece rahatsız. Ortodoks Yahudilerin her talebinin hükümet tarafından altı çizilerek yerine getirilmesi, hükümet, parlamento ve Netanyahu’ya olan güveni sarsıyor. Hatta BAE ile sağlanan barış bile başbakana puan kazandırmadı.

İsrail geçen hafta koronavirüs vaka sayısındaki artış hızında ilk sıraya yerleşti. 10 Eylül’de 3 bin 951 yeni vaka tespit edilmişti. Toplam vaka sayısı ise 147 bini aştı.