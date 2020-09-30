Pompeo, ABD’nin Avrupa politikasının amacını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Yunanistan’a ilgisinin arz ettiği jeostratejik önemi ve Avrupa’nın enerji çeşitlendirilmesi ile ilgili olduğunu, çünkü Başkan Donald Trump’ın uyguladığı politikanın amacı Avrupa’yı Rusya ve Gazprom’dan bağımsız hale getirmek olduğunu belirtti.