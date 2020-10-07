Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kongre'ye sunduğu eski CIA Direktörü Brennan'ın notlarında, Demokrat aday Clinton'ın dikkatleri kendi e-posta skandalından uzaklaştırmak için Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planından bahsettiği ortaya çıktı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kongre'ye sunduğu eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan'ın notlarında, 2016 başkan seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton'ın dikkatleri kendi e-posta skandalından uzaklaştırmak için Donald Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planından bahsettiği ortaya çıktı.

Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, eski CIA Direktörü Brennan'ın el yazılı notları üzerindeki gizliliği kaldırarak Kongreye sundu.

Notlarda Brennan, "Clinton'ın dış politika danışmanlarından birinin Trump'ın itibarını sarsmak için bu faaliyetlerin Trump lehine Rusya güvenlik birimlerince yapıldığını iddia ederek bir skandal çıkarılabileceğini teklif ettiği ve Clinton'ın ise bunu onayladığını" yazdığı kaydedildi.

Hillary Clinton'ın dikkatleri kendi e-posta skandalından uzaklaştırmak için Donald Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planından bahsettiği ortaya çıkmasının ardından Trump'tan ilk tepki geldi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD tarihindeki en büyük siyasi suç olan Rusya oyununa (soruşturma) ilişkin tüm ve her türlü belgelerin gizliliğinin kaldırılması yetkisi veriyorum. Aynı zamanda Hillary Clinton'ın e-posta skandalı için de aynı yetkiyi veriyorum. Belgelerde redaksiyon olmayacak" ifadesini kullandı.