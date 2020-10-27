Atlantik’teki Rus denizaltı sayısı İngiliz Donanmasını hayrete düşürdü

Daily Mail, İngiltere kıyıları yakınlarında Rusya’ya ait ‘Akula’ (NATO rapor adı: Typhoon) sınıfından gizli denizaltıların tespit edildiği yazdı.

İngiltere Donanması’nda bir kaynak, “Kuzey Atlantik’e giren Rus denizaltı sayısı şaşırtıcı” dedi.

Rusya’nın, İngiliz filosunun operasyon bölgesine eskiden bir denizaltı gönderirken şimdi 2-3 denizaltı birden gönderdiğini dile getiren kaynak, bu durumu “ciddi” olarak nitelendirdi.