Trump: Rusya ve Çin askeri gücümüzü kıskanıyor

Wisconsin eyaletinde seçmenlerle bir araya gelen Trump, 3 Kasım’daki seçimlerle yeniden başkan seçilmesi halinde ABD’yi dünyanın en büyük ticari mal üreticisi haline getireceğini ve Pekin’e bağımlığa bir son vereceğini ifade etti.

Trump, “Dünyanın en iyi silahlı kuvvetlerine sahibiz. Rusya ve Çin bizi kıskanıyor. Hiçkimse bunu yapabileceğimizi düşünmüyordu, ancak ABD’de tüm bunlar yapıldı. Nükleer silahlarımız en iyi halini aldı. Umarım bu silahları kullanmamız gerekmez” ifadelerini kullandı.