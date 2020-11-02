'Pentagon, Türkiye de dahil bazı ülkelerde daha düşük rütbeli asker ataşe görevlendirecek'

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Türkiye, İngiltere, Suudi Arabistan da dahil bir dizi ülkede daha düşük rütbeli ataşelere görev vereceği belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Pentagon'dan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Savunma Bakanı Mark Esper'in 24 Ağustos'ta imzaladığı karara göre Türkiye, İngiltere, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan, BAE, Kuveyt ve Irak gibi ABD'nin kilit müttefiki konumundaki 8 ülkede askeri ataşe pozisyonlarında artık general ve amiraller değil albaylar ve deniz albayları yer alacak.

ABD'li kaynaklar, bu kararın jeopolitik arenada Rusya ve Çin'le mücadeleye yönelik kaynakların yeniden dağılımı ve ABD ordusundaki general ve amirallerin sayısına yönelik ABD Kongresi tarafından getirilen kısıtlamalara uyulması için gerekli olduğunu kaydetti.

Bu arada kaynaklar, Cumhuriyetçi ve Demokrat temsilcilerin Pentagon'un bu kararını dar görüşlülük olarak yorumladıklarını ve kilit müttefiklerle ilişkilere zarar verebileceğini, terörle mücadelede ortaklığı engelleyebileceğini, Rusya ve Çin'in Afrika ve Ortadoğu'daki nüfuzunu artırmalarını sağlayabileceğini düşündüklerini anlattı.