'Seçimdeki belirsizlik nedeniyle ABD'de 'patlama tehlikesi içeren bir durum' oluştu'

ABD'de başkanlık seçimleri nedeniyle bir anayasa krizi yaşanabileceği öngörüsünde bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, ABD'nin 'patlama tehlikesi içeren bir durumla' karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Alman ZDF televizyonuna verdiği demeçte ABD'deki seçimlerde yaşanan belirsizlikle ilgili görüşlerini paylaşan Annegret Kramp-Karrenbauer, adayların birbiriyle 'tüm araçları' kullanarak mücadele ettiğine ve başkanlık seçim sonuçlarının meşruiyetiyle ilgili bir 'kavga' yaşandığına dikkat çekti.

Kramp-Karrenbauer, tarafların iddiaları nedeniyle seçim sonuçlarının henüz kesinlik kazanmadığını belirterek "Bu, 'patlama tehlikesi' içeren bir durum. Bir anayasa krizi yaşanabilir. Herkesin bundan kaygı duyması gerekir" ifadelerini kullandı.