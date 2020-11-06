'ABD başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılan 150 binden fazla oy zamanında teslim edilemedi'

Washington Post'un ABD Posta Servisi'nden bir kaynağa dayandırdığı habere göre, seçimin yarışının kaderini belirleyeceği öngörülen bazı kilit eyaletlerde, seçim günü öncesinde postalanan oy pusulalarının bir bölümü oy verme süresi içinde teslim edilemedi.